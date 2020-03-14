https://static.news.ru/photo/ea40414a-66d8-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: SLC Police Dept./twitter.com

Правоохранительные органы города Солт-Лейк-Сити в Соединённых Штатах обратились к преступникам из-за коронавируса. Они попросили прекратить совершать нарушения.

Подобные действия нужно прекратить до соответствующего уведомления, говорится в Twitter ведомства.

Мы ценим ваше ожидаемое сотрудничество в борьбе с преступностью и заранее благодарим преступников, — подчёркивается там.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В этот же день, 15 марта, о закрытии авиа- и автодорожного сообщения с другими странами заявило руководство Узбекистана.