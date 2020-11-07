Отрыв Байдена от Трампа в Джорджии вырос до 7 тысяч голосов

https://static.news.ru/photo/548446a4-20d9-11eb-9e76-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global look Press

В США продолжается подсчёт голосов на президентских выборах. Кандидат от Демократичекой партии Джо Байден упрочил лидерство в штате Джорджия.

Как сообщает CNN, отрыв Байдена от действующего президента Дональда Трампа в штате составляет уже более 7,2 тыс. голосов после обработки 99% бюллетеней. При этом накануне Байден лидировал с преимуществом свыше 4,3 тыс. голосов.

Демократ уже выступил перед нацией, выразив уверенность в скорой победе. Для успеха ему необходимо набрать 270 голосов выборщиков — на данный момент их у него, по данным источника, 253 против 213 у Трампа. При этом Байден лидирует в Пенсильвании — и если он одержит победу в этом штате, то станет 46-м президентом США. Пенсильвания даёт победителю голосования в штате 20 голосов выборщиков. Джорджия — 16.

Как писал NEWS.ru, возможная победа Байдена радует далеко не всех американцев. Житель Лос-Анджелеса собирался устроить стрельбу в случае успеха 77-летнего демократа.