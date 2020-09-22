Отправившая Трампу яд женщина призывала снять его кандидатуру с выборов

https://static.news.ru/photo/b6c32e56-fd0d-11ea-bed3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House via globallookpress.com/Global Look Press

Женщина, задержанная на канадско-американской границе по обвинению в отправке яда президенту США Дональду Трампу, призывала политика отказаться от участия в выборах на новый срок и снять свою кандидатуру.

Об этом говорится в материалах федерального окружного суда по западному округу штата Нью-Йорк, передаёт Associated Press. В посылке содержалось письмо с просьбой сняться с выборов и предупреждением об «особом подарке».

Если он (подарок, то есть яд. — NEWS.ru) не сработает, я подберу более эффективный рецепт яда или воспользуюсь оружием, когда смогу приехать, — отметила она.

Кроме того, по данным ФБР, шесть таких же писем из Канады спецслужбы перехватывали в штате Техас. На них были отпечатки подозреваемой.

О том, что американские спецслужбы перехватили предназначенный американскому президенту пакет с ядом рицином, стало известно 19 сентября. Найденный яд никому не угрожает.

Как писал NEWS.ru ранее, по словам источника, близкого к делу, следователи полагают, что письма были отправлены из Канады некой женщиной. Имя подозреваемой уже известно, однако пока не афишируется в интересах следствия.