https://static.news.ru/photo/ab35a596-da04-11e9-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Бритни Спирс с детьми Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Прокуратура калифорнийского округа Вентура не нашла достаточных доказательств того, что отец певицы Бритни Спирс издевался над её старшим сыном, 13-летним Шоном. Обвинения Джейми Спирсу предъявлены не будут.

В августе отец мальчика Кевин Федерлайн заявил, что бывший тесть схватил ребёнка и начал трясти его. Танцор утверждал, что в момент инцидента в доме находился и второй его сын от Спирс, 12-летний Джейден, пишет Sky News .

Jamie Spears was accused of grabbing and shaking his 13-year-old grandson Sean last month https://t.co/b5PW5hcv4J — Sky News (@SkyNews) September 18, 2019

Ранее News.ru писал, что подписчики раскритиковали Бритни Спирс за покупку туфель из змеиной кожи от Christian Louboutin. Певицу обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными и пристрастии к шопингу в брендовых магазинах.