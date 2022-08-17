Основатель Pink Floyd допустил тайное убийство Ассанжа в США Основатель Pink Floyd Уотерс: власти США способны пойти на тайное убийство Ассанжа

Фото: РИА Новости

Джулиан Ассанж

Правительство США может пойти на убийство основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Такое заявление сделал основатель музыкального коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс во время выступления на митинге в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Джулиан все еще в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить, — заявил Уотерс.

На митинг в американской столице 17 августа собрались несколько десятков человек. Они расположились напротив здания Минюста США. В ходе своего выступления Уотерс призвал генерального прокурора страны Меррика Гарланда делать свою работу. Также музыкант вместе с другими участниками акции скандировал «освободите Ассанжа».

Все, что вы можете сделать: никогда не замолкать, — обратился к собравшимся Уотерс.

Ранее глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks в США. В организации назвали это решение «темным днем» для свободы слова и пообещали оспорить решение главы МВД.

Вашингтон обвиняет Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы.