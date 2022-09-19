Опубликовано видео взорвавшегося во время гонок Reno Air Races самолета

Фото: newsclowd.com

В Сети появились кадры крушения легкомоторного самолета по время гонок Reno Air Races в американском штате Невада, их опубликовал Telegram-канал SHOT. В результате падения машина взорвалась и загорелась, пилот погиб на месте.

Организаторы турнира отметили, что гонки проходили в сложных условиях из-за лесных пожаров, которые всю неделю сильно ограничивали видимость в аэропорту Рино-Стид. Многие перелеты были отменены.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции. Инцидент произошел в департаменте Сена и Марна. Самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли утром в субботу, 20 августа, а в 12:48 по местному времени (13:48 мск) пропал с экранов радаров.

При крушении легкомоторного самолета в бразильском штате Сан-Паулу три человека погибли. Самолёт упал в 120 километрах от столицы штата. После падения машина загорелась. По данным СМИ, на борту находились пилот, его жена и их домработница. Все они погибли.