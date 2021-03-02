Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США

https://static.news.ru/photo/65edc518-7b70-11eb-a09e-96000091f725_660.jpg База Эйн-аль-Асад после обстрела. Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

Пентагон опубликовал видеозапись, которая была сделана с дрона в тот момент, когда иранские войска нанесли удар ракетами по американской авиабазе в Ираке в январе прошлого года. Ролик транслировался по телеканалам в Соединённых Штатах.

На кадрах, снятых на инфракрасную камеру, видно, как на объекты базы Эйн-аль-Асад сыпятся одна за другой шесть ракет. Разные источники при этом утверждали, что во время атаки было использовано от 11 до 16 ракет. Тогда урон был нанесён истребителям ВС США, но никто из американских военных не погиб. Однако 110 служащим всё же пришлось обратиться за медицинской помощью. Те, кто находились вблизи эпицентра удара, получили черепно-мозговые травмы.

Тегеран нанёс военный удар по военным объектам США, размещённым на иракской территории в ночь на 8 января 2020 года. Таким образом Иран ответил на гибель командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала условия возвращения в ядерную сделку с Ираном. По её словам, Вашингтон готов вернуться к исполнению её условий, если ближневосточная страна возобновит выполнение обязательств, сообщал NEWS.ru.