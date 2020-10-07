Онищенко: США применили против своего народа опасный вирус

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Соединённые Штаты в 2001 году использовали опасный вирус, разослав его в конвертах американцам. Об этом сообщил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос об отношении к мифам о коронавирусной инфекции.

По его словам, человек всегда обладал страхами перед вирусами. Парламентарий напомнил о ситуации в Америке с разосланным природным штаммом, который привёл в оцепенение весь мир. Подобное порождает страх, из-за чего возникают мифы о вирусах.

Американцы в 2001 году применили против своего народа опасный вирус, который нельзя было вылечить ничем. Типичное оружие, настоящий живой природный штамм. Разослали его в конвертах. Планета была в оцеплении. Ни один самолёт не пролетал над США, — цитирует «Политика сегодня» Онищенко.

Речь идёт о случае, когда в 2001 году президент США Джордж Буш — младший приказал привить оспу всем военнослужащим, после того как были были разосланы споры сибирской язвы и возникла угроза применения оспы как биологического оружия. Ранее Онищенко заявил, что американцы так и «не отчитались за применение боевой рецептуры сибирской язвы в 2001 году против граждан собственной страны», писал NEWS.ru.