Оливер Стоун оценил санкции против ядерной энергетики России Оливер Стоун: идея ЕС о санкциях против ядерной энергетики РФ является глупостью

Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия провела очень важную для всего мира работу в сфере ядерной энергетики, попытка ряда стран ЕС ввести в ее отношении санкции является «глупой ошибкой». Такое мнение выразил в ходе общения с представителями ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке американский режиссер Оливер Стоун, когда его попросили прокомментировать ситуацию с возможными рестрикциями в отношении Москвы. Слова режиссера приводит ТАСС.

Это глупая ошибка. Россия провела невероятно важную для мира работу. Нам следует быть всем партнерами в этом вопросе, а не [быть] в состоянии войны. Я молюсь за мир, — сказал Стоун.

Он также предположил, что Москва, Пекин и Вашингтон могли бы сотрудничать в сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу и «это бы сработало».

Стоун добавил, что Россия является крупнейшим импортером в сфере ядерной энергетики, помогает строить АЭС «в Турции. в других странах».

Ранее режиссер в интервью сербской газете «Политика» заявил, что США являются подлинным виновником конфликта в Донбассе. По мнению Стоуна, Вашингтон регулярно нарушает все установленные международные правила, но при этом является «профессионалом в осуждении каждой страны», нарушающей «линию мирового порядка».

Стоун также заявил, что Украина является стратегически важной страной для США. Она нужна Вашингтону для противостояния с Москвой. Он отметил, что Соединённые Штаты всегда вмешивались во внутренние дела других государств для осуществления собственных нужд.