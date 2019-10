Лишь минуту спустя животное решило вернуться обратно на улицу. Выбив стеклянную дверь, оно пустилось наутёк, сообщает ABC News .

Одна из клиентов, которая находилась в зоне ожидания, получила ушибы. Женщина была госпитализирована, угрозы её жизни и здоровью нет. Остальные посетители и работники салона не пострадали, но получили нервный шок.