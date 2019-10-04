https://static.news.ru/photo/2b6391f4-e821-11e9-b08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Испуганный олень ворвался в салон красоты в Нью-Йорке. Он разбил окно и, забежав внутрь, стал метаться по помещению.

Лишь минуту спустя животное решило вернуться обратно на улицу. Выбив стеклянную дверь, оно пустилось наутёк, сообщает ABC News .

Одна из клиентов, которая находилась в зоне ожидания, получила ушибы. Женщина была госпитализирована, угрозы её жизни и здоровью нет. Остальные посетители и работники салона не пострадали, но получили нервный шок.

Surveillance footage captures a confused deer crashing through a salon window, starling customers before fleeing the scene. A customer seated in the waiting area suffered non-threatening injuries. https://t.co/YD0lFkkkfH pic.twitter.com/B42zRkbvbt — ABC News (@ABC) 6 октября 2019 г.

К моменту приезда полицейских олень скрылся. Причины его внезапного появления неизвестны.

Ранее в Финляндии, как писал News.ru, военнослужащие попали в госпиталь из-за оленя, который помешал их учениям. Животное выбежало на полигон, из-за чего бронетранспортёру пришлось «вильнуть» в сторону и допустить столкновение с другим БТР.