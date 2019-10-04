Испуганный олень ворвался в салон красоты в Нью-Йорке. Он разбил окно и, забежав внутрь, стал метаться по помещению.
Лишь минуту спустя животное решило вернуться обратно на улицу. Выбив стеклянную дверь, оно пустилось наутёк, сообщает ABC News.
Одна из клиентов, которая находилась в зоне ожидания, получила ушибы. Женщина была госпитализирована, угрозы её жизни и здоровью нет. Остальные посетители и работники салона не пострадали, но получили нервный шок.
Surveillance footage captures a confused deer crashing through a salon window, starling customers before fleeing the scene. A customer seated in the waiting area suffered non-threatening injuries. https://t.co/YD0lFkkkfHpic.twitter.com/B42zRkbvbt
К моменту приезда полицейских олень скрылся. Причины его внезапного появления неизвестны.
Ранее в Финляндии, как писал News.ru, военнослужащие попали в госпиталь из-за оленя, который помешал их учениям. Животное выбежало на полигон, из-за чего бронетранспортёру пришлось «вильнуть» в сторону и допустить столкновение с другим БТР.