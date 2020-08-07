Оговорка Трампа вызвала ажиотаж на футболки из еврейского музея

https://static.news.ru/photo/62edbfa0-d8bc-11ea-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

В Национальном музее истории американских евреев в Филадельфии рассказали, что из-за ошибки в произношении, которую допустил американский президент Дональд Трамп, у них возник небывалый спрос на майки с надписью Yo semite!

Дело в том, что во время выступления Трампа, которое было посвящено поддержке национальных парков, где очень любят отдыхать жители США, лидер страны попытался выговорить название Йосемитского национального парка, которое звучит как «Йосемити» (Yosemite).

Однако хозяину Белого дома сделать этого не удалось, и вместо названия одного из самых больших и знаменитых парков у него получилась фраза Yo semite. Она переводится как «Привет, семит!».

Самое интересное, что футболки с такой надписью еврейский музей Филадельфии продаёт уже давно.

С 2011 года эта майка была одним из главных товаров магазина при нашем музее, но в последнее время она получила беспрецедентное внимание, — сообщили в Национальном музее истории американских евреев.

Yo, Semites! Want to know more about our "Yo Semite" t-shirts? Meet the designer, Sarah Lefton! Inspiration for the design came from her fond memories at Jewish summer camp growing up. Read more about the t-shirt and Sarah from @jewishjournal here: https://t.co/oMK6lsCxkU pic.twitter.com/IP73iJUxEk — National Museum of American Jewish History (@NMAJH) August 5, 2020

Клиентов магазина заверили, что заказы будут выполняться «настолько быстро, насколько это в человеческих силах». Музей также поблагодарил клиентов за терпение и напомнил, что все доходы от продажи футболок пойдут на поддержку изучения истории американских евреев.

До этого самой знаменитой оговоркой Трампа, ставшей впоследствии мемом, стало непонятное слово Covfefe. Несуществующее слово было использовано Трампом в мае этого года — тогда президент США написал незаконченный твит: «Несмотря на постоянно негативное covfefe прессы». По версии ведущих СМИ, президент имел в виду слово coverage («охват»). Впоследствии газета The Daily Telegraph признала его словом года.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин пошутил про «сотенку» миллиардов после оговорки главы «Газпром нефти».