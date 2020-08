Оговорка Трампа вызвала ажиотаж на футболки из еврейского музея

Дело в том, что во время выступления Трампа, которое было посвящено поддержке национальных парков, где очень любят отдыхать жители США, лидер страны попытался выговорить название Йосемитского национального парка, которое звучит как «Йосемити» (Yosemite).

Однако хозяину Белого дома сделать этого не удалось, и вместо названия одного из самых больших и знаменитых парков у него получилась фраза Yo semite. Она переводится как «Привет, семит!».

Самое интересное, что футболки с такой надписью еврейский музей Филадельфии продаёт уже давно.