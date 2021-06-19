Пикап протаранил толпу на гей-параде во Флориде

https://static.news.ru/photo/c04441ba-d18b-11eb-bd3b-96000091f725_660.jpg Фото: Isabelle Ouvrard via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Водитель пикапа наехал на зрителей гей-парада в городе Форд-Лодертейл в американском штате Флорида. В результате столкновения погиб один человек, ещё один пострадал. О происшествии в эфире местного канала WSVN заявил мэр города Дин Транталис.

Он отметил, что в ходе мероприятия водителя приняли за одного из участников. Ему дали проехать, после чего мужчина резко разогнался и врезался в толпу. Он попытался скрыться, но вскоре был задержан.

Сначала появилась информация о двух пострадавших, госпитализированных после столкновения. Позже выяснилось, что один из них погиб. Мэр назвал наезд автомобиля на людей «намеренным нападением на ЛГБТ-сообщество».

Гей-парад был организован в рамках фестиваля в ознаменование нападения на бар «Стоунволл-инн» в Нью-Йорке и последовавших за ним протестов гей-сообщества в 1969 году. При этом сотрудники полиции города Вилтон-Мэнорс во Флориде ранее объявили об отмене мероприятия, подчеркнув при этом, что публике ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Германии коллективный каминг-аут совершили 185 актёров и актрис. Они признались, что являются геями, лесбиянками би- и интерсексуалами, а также тран-, квир-персонами и небинарными людьми.

Манифест опубликован на 16 языках, в том числе на русском.