Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, один человек погиб, ещё пятеро получили серьёзные ранения. Об этом сообщает издание El Paso Times со ссылкой на городскую полицию.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в пустыне недалеко от города. Как сообщает издание, местные жители обычно отправляются туда на вечеринки у костра или гонки на джипах по песчаным дюнам.

Полиция получила сообщение о выстрелах и прибыла на место происшествия. Там был обнаружен труп 21-летнего молодого человека, а также несколько раненых.

Причины стрельбы выясняются.

Рядом с местом происшествия расположен местный школьный спортивный комплекс и студенческий центр. Полиция много раз проводила там рейды с целью пресечения употребления алкоголя и наркотиков несовершеннолетними и «бездумной» стрельбы.