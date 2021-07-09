Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, один человек погиб, ещё пятеро получили серьёзные ранения. Об этом сообщает издание El Paso Times со ссылкой на городскую полицию.
По имеющимся данным, инцидент
Полиция получила сообщение о выстрелах и прибыла на место происшествия. Там был обнаружен труп 21-летнего молодого человека, а также несколько раненых.
Причины стрельбы выясняются.
Рядом с местом происшествия расположен местный школьный спортивный комплекс и студенческий центр. Полиция много раз проводила там рейды с целью пресечения употребления алкоголя и наркотиков несовершеннолетними и «бездумной» стрельбы.