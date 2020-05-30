Один человек погиб и трое получили ранения в Индианаполисе в ходе протестов

https://static.news.ru/photo/4740ce54-a311-11ea-809a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате протестов в американском городе Индианаполис (штат Индиана) погиб по меньшей мере один человек и трое получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил начальник полиции города Рэндал Тейлор на пресс-конференции.

По его словам, один из полицейских также был ранен во время субботней акции протеста. Полиция уже начала расследование произошедшего.

Тейлор также посоветовал гражданам избегать мест сбора протестующих, сообщает CNN.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвер Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флойда.

Как ранее писал NEWS.ru, автомобиль, двигавшийся на большой скорости, въехал в группу людей в Денвере (штат Колорадо, США).