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Обама поздравил Байдена с победой на выборах

21:18, 07 ноября 2020 260
Барак Обама Барак Обама Фото: mpi04/MediaPunch/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама обратился к кандидату на пост главы государства Джо Байдену, который занимал должность вице-президента в его команде. Политик поздравил коллегу с победой на выборах.

Поздравляю моих друзей Джо Байдена и Камалу Харрис — наших будущих президента и вице-президента Соединённых Штатов, — отметил он.

По его словам, после завершения подсчёта голосов кандидаты-демократы одержат победу «исторического масштаба». Он уверен, что они смогут объединить американцев.

Мы гордимся их успешной предвыборной кампанией и с нетерпением ждём позитивных изменений, которые они принесут, — говорится в заявлении, которое он распространил в Twitter.

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.

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