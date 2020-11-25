Обама одобрил идею Дрейка сыграть его в фильме

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший президент США Барак Обама положительно отнёсся к идеи рэпера Дрейка сыграть его в биографическом фильме.

Если придёт время, и он будет готов, то он уже получил одобрение моей семьи, — цитирует политика издание Complex.

Обама назвал исполнителя талантливым человеком, который может делать всё, что захочет. Также бывший глава Белого дома выразил уверенность, что его дочери Малия и Саша одобрят кандидатуру хип-хоп артиста.

Дрейк высказал желание сыграть 44-го президента США в 2012 году. Он выразил надежду, что кто-либо снимет о нём фильм.

Барак Хусейн Обама занимал должность президента США на протяжении двух сроков с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Всё это время пост вице-президента занимал Джо Байден, который, вероятно, выиграл нынешние выборы главы Белого дома.

Как писал NEWS.ru, эксперт Fox NEWS Такер Карлсон раскритиковал Барака Обаму за нарциссизм. Журналисту не понравились мемуары бывшего президента «Земля обетованная», которые составляют 768 страниц. Карлсон считает, что у политика есть явные проблемы с завышенным эго, ведь это уже вторая книга, посвящённая воспоминаниям.