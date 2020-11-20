Обаму раскритиковали за нарциссизм из-за его мемуаров

https://static.news.ru/photo/6c46ebd0-2b41-11eb-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Экс-президента США Барака Обаму раскритиковали за нарциссизм по причине публикации его мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land). Книга вышла 17 ноября, её объём составляет 768 страниц, а аудиоверсия длится 29 часов.

Так, бывшего главу государства упрекнул эксперт Fox News Такер Карлсон. По его словам, у политика есть явные проблемы с завышенным эго, ведь это уже вторая книга, посвящённая воспоминаниям.

Две автобиографии, написанные до 60 лет? Можно с уверенностью сказать, что у него нет проблем с самооценкой, — отметил Карлсон, слова которого приводит Daily Mail.

В то же время известный комик Адам Каролла назвал Обаму «ещё большим нарциссом», чем Дональд Трамп. Часть американцев предположила, что экс-президент опубликовал вторую книгу для того, чтобы Трамп никогда её не прочитал.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официально их итоги пока не оглашены. По предварительным данным, победу одержал соперник Трампа — демократ Джо Байден. Однако действующий президент этого не признаёт и утверждает, что в ходе голосования было допущено множество фальсификаций.

Ранее NEWS.ru писал, что Обама рассказал о своём сбывшемся предсказании относительно нахождения у власти Дональда Трампа.

По его словам, он ещё в 2016 году знал, что Трамп будет хозяином Белого дома не более одного срока.