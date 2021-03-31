NYT: США в поисках «супероружия» для победы в новой холодной войне

https://static.news.ru/photo/38959280-9240-11eb-addb-96000091f725_660.jpg Фото: TPG/Global Look Press

Вашингтон находится в поисках нового супероружия, чтобы обеспечить себе победу в новой холодной войне, главным противником в которой для США станет Китай, пишет New York Times.

В первой холодной войне американцам удалось одержать победу благодаря невидимому помощнику США и разрушительному для России коммунизму. По мнению обозревателя New York Times Брета Стивенса, этот строй был обременением для «имперских» амбиций российского государства и большинство граждан не хотели его сохранения.

В новой холодной войне главным противником Вашингтона является Пекин.

Не о явных преимуществах, которые мы можем применить к Китаю, таких как торговые санкции или военно-морская мощь, а скорее о внутренней слабости, от которой режим не может избавиться, потому что это часть его ДНК, — пишет журналист.

Стивенс считает достойными вариантами «китайский культ личности», «национализм» и «госрегулирование». С помощью первого предлагается вызвать противодействие Китаю со стороны его соседей, и без того озадаченных чрезмерными экспансионистскими амбициями Пекина.

Культ личности, по замыслу Стивенса, делает лидера более уязвимым для критики за ошибки. Наконец, чрезмерное государственное регулирование, подавление свободы совести в Китае также может вызвать реакцию внутри страны.

Как сообщал NEWS.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация президента Штатов намерена поддерживать права человека за рубежом, однако не выступает против России и Китая.