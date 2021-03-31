Несколько человек погибли при стрельбе в США

https://static.news.ru/photo/9298441a-b65c-11e9-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Несколько человек погибли в результате стрельбы в американском штате Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл в городе Ориндж. По данным департамента полиции, правоохранители отреагировали на телефонное сообщение о стрельбе, на месте происшествия они обнаружили погибших и пострадавших.

По имеющимся данным, ситуацию в настоящее время удалось стабилизировать. Угрозы для населения нет.

Как уточняют NBC News, в результате перестрелки в бизнес-комплексе погибли четыре человека, ещё двое получили ранения. также сообщается, что подозреваемый в стрельбе ранен и доставлен в госпиталь. О его состоянии не сообщается.

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