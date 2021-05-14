«Неизвестные голоса» попросили женщину убить своих детей

Полиция американского Финикса обнаружила в квартире тела двух детей после того, как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие её убить сына и дочь. Об этом рассказывает телеканал FOX-10 Phoenix.
По данным телеканала, женщина сама
Сообщается, что ранее полицейские уже посещали эту квартиру из-за сообщений о супружеских ссорах. Однако тогда, по словам представителя полиции, детям ничто не угрожало.
Личности погибших и их родителей не раскрываются. Причина смерти неизвестна.
В настоящее время полицейские допрашивают задержанную женщину.
Ранее стало известно, что родственники 20-летнего иранца Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его после того, как узнали, что молодой человек является гомосексуалистом. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое кузенов и сводный брат покойного.