«Неизвестные голоса» попросили женщину убить своих детей

https://static.news.ru/photo/e46e3b28-e4c3-11ea-91a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция американского Финикса обнаружила в квартире тела двух детей после того, как их мать пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие её убить сына и дочь. Об этом рассказывает телеканал FOX-10 Phoenix.

По данным телеканала, женщина сама обратилась в полицию . Когда правоохранители пришли в её жилище, они нашли там тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с признаками физической травмы.

Сообщается, что ранее полицейские уже посещали эту квартиру из-за сообщений о супружеских ссорах. Однако тогда, по словам представителя полиции, детям ничто не угрожало.

Личности погибших и их родителей не раскрываются. Причина смерти неизвестна.

В настоящее время полицейские допрашивают задержанную женщину.

Ранее стало известно, что родственники 20-летнего иранца Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его после того, как узнали, что молодой человек является гомосексуалистом. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое кузенов и сводный брат покойного.