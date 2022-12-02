«Не только болезнь Альцгеймера»: политолог усомнился в здоровье Байдена Политолог Мартынов предположил, что Байден может быть болен шизофренией и склерозом

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Политолог Алексей Мартынов заявил, что заявления президента США о готовности к переговорам с Россией на передачи вооружения Киеву заставили его задуматься о том, что американский лидер болен не только болезнью Альцгеймера, сообщает «Радио 1». Эксперт считает, что Байден мог бы болеть прогрессирующей шизофренией и рассеянным склерозом одновременно. Помимо того, он уверен в неискренности заявлений американского президента о готовности к диалогу с Москвой при продолжающейся эскалации украинского конфликта.

Байден ничего нового вчера не сказал. Но, если осмыслить целиком то, что говорит Байден, то создается впечатление, что у него не только болезнь Альцгеймера, но и прогрессирующая шизофрения вместе с рассеянным склерозом, — предположил Мартынов.

Политолог уточнил, что США продолжают «утилизировать» старое вооружение, поставляя его Украине, а также выделять миллиарды долларов на создание нового оружия. Учитывая эти факты, эксперт считает заявления США насчет готовности к переговорам с российской стороной неискренними.

Президент США Джо Байден ранее назвал условие для возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил, что будущие контакты с президентом России возможны, если Путин «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине. Свою позицию хозяин Белого дома озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.