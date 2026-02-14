«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус

Организация Объединенных Наций утратила свою роль на мировой арене, заявил государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, хоть ООН и имеет «огромный потенциал», она не способна дать ответы на многие вопросы. Рубио подчеркнул, что Вашингтон не может игнорировать данные факты, передает РИА Новости.

ООН по-прежнему обладает огромным потенциалом быть инструментом добра в мире, но мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня по самым насущным вопросам у нее нет ответов, и она практически не играет никакой роли, — признал госсекретарь.

Он напомнил, что ООН не удалось урегулировать конфликт в секторе Газа. То же касается и кризиса на Украине. По мнению Рубио, всемирная организация не смогла бы усадить Москву и Киев за стол переговоров без усилий со стороны американской администрации.

Что касается самого диалога по Украине, Рубио признал, что процесс застопорился на самых сложных вопросах, работа над которыми еще не завершена. Он назвал это плохой новостью, признав, что именно эти пункты требуют дальнейших усилий.