NBC узнал о планах Байдена на годовщину начала СВО NBC: Байден в феврале намерен посетить Польшу

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в феврале прибудет с визитом в Польшу, сообщает телеканал NBC. По его данным, поездка хозяина Белого дома за океан готовится в свете годовщины начала российской специальной военной операции на Украине.

NBC уточнил, что окончательного решения по поездке Байдена в Польшу еще нет, но возможным временем для нее считается конец месяца. Представитель Совета национальной безопасности отказался от комментариев каналу.

На прошлой неделе американский президент заявил о намерении посетить Польшу, однако он не стал называть сроки визита. NBC утверждал, что в феврале Байден может посетить несколько стран в Европе. Источники канала тогда впервые связали поездку главы государства с годовщиной начала СВО.

Про возможный визит Байдена в соседнюю с Польшей Украину в США говорили осторожно. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что президент может посетить Киев, «когда придет время». При этом он уточнил, что в ближайших планах Байдена такого визита нет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне готовят планы к годовщине начала Россией спецоперации на Украине. Подробности она раскрывать не стала, сославшись на секретность, лишь отметила, что планирование того, как в Вашингтоне отреагируют на годовщину, идет полным ходом и в Белом доме, и в других ведомствах.