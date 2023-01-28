Белый дом: США готовят планы на годовщину спецоперации России на Украине

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне готовят планы к годовщине начала Россией спецоперации на Украине. Подробности на брифинге, который транслировался в Twitter, она раскрывать не стала, сославшись на секретность.

Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах, — отметила представитель американской администрации.

При этом британское издание The Independent сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала российской спецоперации намерен выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Издание же The Wall Street Journal ранее сообщило, что в офисе Зеленского готовят план мирного договора с Москвой. Его собираются раскрыть ближе к годовщине начала спецоперации, уточнили в издании.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что мир должен благодарить президента РФ Владимира Путина за его адекватную реакцию на провокации со стороны Запада. Он также предположил, что Запад потерпит поражение в текущем противостоянии, поскольку действует «безответственно и провокационно», ведя фактически прямую войну с Россией.