Американский разведчик раскрыл, за что мир должен благодарить Путина Разведчик из США Риттер: мир должен благодарить Путина за реакцию на провокации

Фото: kremlin.ru

Мир должен благодарить презилента РФ Владимира Путина за его адекватную реакцию на провокации со стороны Запада. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Finian Cunningham высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он также предположил, что Запад потерпит поражение в текущем противостоянии, поскольку действует «безответственно и провокационно», ведя фактически прямую войну с Россией.

Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада, — сказал Риттер.

По его словам, российская стратегия заключается во взвешенной реакции на действия США и их союзников. Вашингтон, как полагает разведчик, на месте России «давно бы начал бомбить транспортные хабы Германии и Польши».

Ранее Скотт Риттер рассказал, что президент РФ Владимир Путин смог навязать Западу волю России. По его словам, российский лидер превратил страну в независимое от западного диктата государство. Риттер отметил указ Путина о выходе из соглашений Совета Европы.

Также Риттер рассказал о «прискорбном» заблуждении Украины относительно США и НАТО, которым «глубоко наплевать на нее». Он добавил, что главной целью Запада является ослабление России.