NBC: «русские хакеры» атаковали Национальную стрелковую ассоциацию США

Кибератаке вируса-вымогателя, создание которого связывают с «русскими хакерами», подверглась Национальная стрелковая ассоциация США (NRA). Об этом сообщает телеканал NBC.
По информации телеканала, за вирус может
СМИ предполагают, что Grief является новым воплощением группировки Evil Corp, против которой США предприняли активные действия в 2019 году.
NRA является крупнейшим лоббистом ношения оружия в США. Там факт кибератаки не подтверждают. Как сообщил представитель организации Эндрю Аруланандам, в NRA «не обсуждают вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью».
Ранее стало известно, что новая соцсеть TRUTH Social бывшего президента США Дональда Трампа и компании Trump Media & Technology Group была взломана.