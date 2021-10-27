NBC: «русские хакеры» атаковали Национальную стрелковую ассоциацию США

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Кибератаке вируса-вымогателя, создание которого связывают с «русскими хакерами», подверглась Национальная стрелковая ассоциация США (NRA). Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации телеканала, за вирус может отвечать группировка Grief, в прошлом её связывали с Россией, хотя доказательства не приводились. Группировка опубликовала в Сети файлы, которые, по её слова, были похищены у NRA.

СМИ предполагают, что Grief является новым воплощением группировки Evil Corp, против которой США предприняли активные действия в 2019 году.

NRA является крупнейшим лоббистом ношения оружия в США. Там факт кибератаки не подтверждают. Как сообщил представитель организации Эндрю Аруланандам, в NRA «не обсуждают вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью».

Ранее стало известно, что новая соцсеть TRUTH Social бывшего президента США Дональда Трампа и компании Trump Media & Technology Group была взломана.