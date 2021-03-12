NBC: компенсация сделает родственников Джорджа Флойда миллионерами

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Власти Миннеаполиса (штат Миннесота, США) заплатят $27 млн долларов в качестве урегулирования гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался во время задержания полицейскими в 2020-м. По данным журналистов, решение перечислить средства единогласно приняли на закрытом совещании горсовета 12 марта.

Семья покойного в июле 2020-го обратилась с федеральным иском против Миннеаполиса и четырёх офицеров, участвовавших в аресте Флойда. Например, близкие почившего заявили, что к инциденту привели, в том числе, недостатки в обучении силовиков. В случае рассмотрения материалов судом присяжных региону грозил намного больший штраф, чем итоговая сумма, передаёт телеканал NBC.

Одному из стражей порядка — Дереку Шовину — грозит 25-летнее заключение, ему вменяют непредумышленное убийство Флойда. Однако 11 марта инстанция разрешила вновь предъявить полицейскому также обвинения в убийстве второй степени, подразумевающее наказание в виде лишения свободы на срок до 40 лет.