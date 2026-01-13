Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»

Для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро США могли использовать акустические частоты в качестве супероружия, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, также не исключается вариант с применением гравитационных волн.

Существует три возможных объяснения [возникновения «гаванского синдрома»]. Пока официальная версия, которой придерживается большинство, — это акустические частоты. Но здесь очень большое «но». Что касается объяснения именно акустического воздействия: мы с вами понимаем, что звук — это волна. Естественно, если вы находитесь в одном помещении, то эта волна будет воздействовать на вас и даже усиливаться, отражаясь от стен. Если вы находитесь в нескольких помещениях, то как можно объяснить, что в таком случае действует акустическая волна? Это невозможно. Между тем пострадавших вроде бы больше ста человек. При этом заметьте: сам Мадуро в принципе не пострадал, — высказался Артамонов.

Он заметил, что одно из объяснений выглядит довольно фантастично, так как не имеет физического подтверждения: речь об электромагнитном импульсе. По мнению Артамонова, это способно влиять на человека, но не может быть смертельным. Военэксперт также подчеркнул, что излучение в целом больше вредит технике, чем живым существам.

Третье объяснение может кого-то удивить. Достаточно давно в России и за рубежом работают с гравитационными волнами. Специалисты в области квантовой физики придумали теоретический аппарат под названием гразер. Это модулятор или генератор тех самых квантовых частиц, которые при подборе определенной частоты могут принести летальные последствия для облучаемого организма. Причем для такой частоты не существует преград, то есть удаление будет затухать в пространстве. Стены не являются преградой для квантовых частиц, — добавил Артамонов.

Он подчеркнул, что акустические воздействия могут быть разными: инфразвуковыми или ультразвуковыми. К примеру, по словам Артамонова, сверхвысокие частоты, используемые для разогрева пищи, считаются потенциально опасными. Военэксперт пояснил, что изменение их модуляции может оказаться смертельным.

Ранее бывший сотрудник Госдепа Саша Ингбер заявила, что у правительства США может быть устройство, вызывающее симптомы «гаванского синдрома». По ее словам, американские спецслужбы изъяли это оружие несколько месяцев назад в ходе тайной операции.