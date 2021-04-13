Названа причина возникновения тромбов после вакцины Johnson & Johnson

https://static.news.ru/photo/278b0b18-9ce6-11eb-ad9f-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной образования тромбов после применения вакцины от коронавирусной инфекции нового типа компании Johnson & Johnson может являться редкий иммунный ответ, приводящий к активации тромбоцитов. Об этом сообщил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

По его словам, доказанной точной причины появления тромбоза после использования указанной сыворотки пока не выявлено. Однако возможная версия состоит в том, что у препарата имеется схожий с другими вакцинами механизм аденовирусного вектора.

Также по этому вопросу высказалась исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок. Она прокомментировала заявление Маркса.

В настоящий момент это ведущая теория по поводу того, что происходит, — цитирует её ТАСС.

По состоянию на 10 апреля указанной сывороткой успели привиться примерно 4,9 млн американцев. Как ранее отмечалось, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было.

Три дня спустя в США всё же было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Специалисты продолжат проверять сведения о связи между применением сыворотки и образованием тромбов, писал NEWS.ru.