Использование американской вакцины против COVID рекомендовали приостановить

https://static.news.ru/photo/d0a5ef02-9c54-11eb-a272-96000091f725_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа компании Johnson & Johnson рекомендовано на время прекратить. Об этой необходимости во вторник, 13 апреля, заявили специалисты Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA), а также американского Министерства здравоохранения и социальных служб.

По состоянию на 10 апреля указанной сывороткой успели привиться примерно 4,9 млн американцев. Как ранее отмечалось в сообщении регулятора, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было.

Три дня спустя в США всё же было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Специалисты продолжат проверять сведения о связи между применением сыворотки и образованием тромбов.

Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности, — сообщается в аккаунте FDA в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, побочная реакция, выявленная у нескольких десятков привитых от коронавируса граждан, заставила власти американских штатов временно закрыть два центра прививок. Непредвиденная ситуация сложилась после уколов препаратом компании Johnson & Johnson.