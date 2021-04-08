Два центра вакцинации препаратом J&J закрыли в США из-за побочных эффектов

https://static.news.ru/photo/6978b0e6-98e2-11eb-8d37-96000091f725_660.jpg Фото: Pat Mazzera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Побочная реакция, выявленная у нескольких десятков привитых от коронавируса граждан, заставила власти американских штатов временно закрыть два центра прививок. Непредвиденная ситуация сложилась после уколов препаратом компании Johnson & Johnson.

Об этом сообщает Wall Street Journal. Издание отмечает, что в Северной Каролине четверо из 18 человек с побочными эффектами госпитализированы. В центре успели привить более 2,3 тысячи человек. В Колорадо о побочных эффектах заявили более десяти человек. Их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.

В компании Johnson & Johnson заявили, что изучают информацию о побочных эффектах их вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США приостановлены поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки, которую совершили рабочие на заводе-производителе в Балтиморе. Во время производства препарата работники завода смешали ингредиенты вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя. В результате оказались испорчены 15 миллионов доз препарата.