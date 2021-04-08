Два центра вакцинации препаратом J&J закрыли в США из-за побочных эффектов

Побочная реакция, выявленная у нескольких десятков привитых от коронавируса граждан, заставила власти американских штатов временно закрыть два центра прививок. Непредвиденная ситуация сложилась после уколов препаратом компании Johnson & Johnson.
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В компании Johnson & Johnson заявили, что изучают информацию о побочных эффектах их вакцины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США приостановлены поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки, которую совершили рабочие на заводе-производителе в Балтиморе. Во время производства препарата работники завода смешали ингредиенты вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя. В результате оказались испорчены 15 миллионов доз препарата.