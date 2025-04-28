Названа причина смерти актера Хэкмена, тело которого нашли рядом с женой Fox News: причиной смерти актера Хэкмена стали проблемы с сердцем

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Джин Хэкмен

Причиной смерти двухкратного лауреата «Оскара», американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, сообщает телеканал Fox News. Мужчина, как выяснили журналисты, был нездоров на протяжении долгого времени, что и привело к кончине. С разницей в несколько дней умерла и его супруга Бетси Аракава, тела лежали рядом.

Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, установку стентов коронарных артерий и шунтирование, а также предыдущую замену аортального клапана, — говорится в материале.

Как выяснилось, актер жил с установленным бивентрикулярным электрокардиостимулятором. Кроме того, в документе упоминается наличие у Хэкмена тяжелой хронической гипертензивной болезни с поражением почек и нейродегенеративных признаков, которые указывают на болезнь Альцгеймера.

Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе вечером 26 февраля. Ему было 95 лет. Вместе с ним в доме были найдены тела его жены, 64-летней классической пианистки, и их собаки. Как оказалось, мужчина скончался спустя неделю после смерти возлюбленной.

Аракава скончалась на неделю раньше от редкого хантавирусного синдрома — опасное заболевание передается через зараженную грызунами пыль. По первым симптомам оно похоже на грипп, но быстро приводит к тяжелой дыхательной и сердечной недостаточности. Тела супругов до сих пор не востребованы родственниками.