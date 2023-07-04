НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления

Фото: Senior Master Sgt. Ralph Branson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не сможет получить истребители F-16 до окончания контрнаступления, сообщил председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в эфире радиостанции LBC. Он объяснил, что без окончания активных боевых действий невозможно наладить полноценное обучение украинских летчиков и технических специалистов, а также логистическую поддержку для самолетов.

Вопрос о предоставлении истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления, — сказал Бауэр.

Адмирал также признал, что украинским войскам на передовой линии «чрезвычайно трудно» продвигаться.

Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия <...> для транспортных средств, — подчеркнул Бауэр.

Ранее командующий ВСУ Валерий Залужный сравнил наступление без F-16 с атакой «с луками и стрелами». По его словам, самолеты необходимы украинской армии, поскольку российская сторона использует другое поколение авиации. Генерал также выразил раздражение из-за оценок медлительности украинского наступления.

В то же время глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия не может помочь Украине истребителями F-16, поскольку у нее нет таких самолетов. При этом в Киеве выразили надежду на то, что Берлин все же присоединится к «коалиции по истребителям».