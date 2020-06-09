Наехавшему на толпу демонстрантов в США предъявили обвинения

https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Жителю американского штата Вирджиния Гарри Роджерсу предъявили обвинения после того, как он въехал на своей машине в толпу демонстрантов во время акции протеста против расизма и полицейского насилия в Ричмонде.

Мужчине отказали в освобождении под залог. Роджерса обвинили в нападении и попытке причинить телесные повреждения. В суде житель Вирджнии признался, что состоит в радикальной ультраправой группировке.

Наезд Роджерса на толпу демонстрантов случился вечером 8 июня. В результате его действий пострадал один человек, которому на месте была оказана медицинская помощь. Слушания по делу Рождерса состоятся в августе, передаёт телеканал CNN.

Ранее в Сиэтле автомобиль наехал на толпу протестующих. Водитель был известен своими радикальными взглядами. Об этом написал на своей странице в социальной сети писатель и активист Шон Кинг.

Как сообщал NEWS.ru, более 80% граждан США считают, что ситуация в стране является неуправляемой.