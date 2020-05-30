Нацгвардия и полиция окружили большую группу протестующих в Миннеаполисе

Силы Национальной гвардии США и полицейские окружили большую группу протестующих в районе пятого участка полиции в Миннеаполисе.
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Мы ожидаем, что через час к нам будут поступать раненые и их может быть много, — сказал он.
В данный момент район окружён двойным кольцом. Ранее на его территории был применён слезоточивый газ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько подразделений военной полиции приведены в боевую готовность после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера помочь пресечь беспорядки в Миннеаполисе.
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