Нацгвардия и полиция окружили большую группу протестующих в Миннеаполисе

https://static.news.ru/photo/6cd604b8-a249-11ea-8937-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Силы Национальной гвардии США и полицейские окружили большую группу протестующих в районе пятого участка полиции в Миннеаполисе.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова волонтёров, оказывающих первую медицинскую помощь. Как рассказал один из них, из оцепления поступают сообщения о стрельбе резиновыми пулями.

Мы ожидаем, что через час к нам будут поступать раненые и их может быть много, — сказал он.

В данный момент район окружён двойным кольцом. Ранее на его территории был применён слезоточивый газ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько подразделений военной полиции приведены в боевую готовность после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера помочь пресечь беспорядки в Миннеаполисе.