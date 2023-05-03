На Украину из США прибыл ЗРК Patriot и обученные бойцы ВСУ Politico: на Украину из США прибыла система ПВО Patriot и обученные бойцы ВСУ

Фото: Wikimedia

Система противовоздушной обороны США Patriot и обученные ее использованию военные ВСУ прибыли на Украину на минувшей неделе, сообщает Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. Других подробностей издание не раскрыло.

Американская система ПВО Patriot и украинские зенитчики, прошедшие обучение в Форт-Силл, штат Оклахома, прибыли на Украину на минувшей неделе, — рассказал собеседник издания.

Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук 21 апреля сообщил, что первый ЗРК Patriot, поставленный Киеву Западом, встал на боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что Киев в марте получил одну из двух систем Patriot, которые ему пообещали Вашингтон и Берлин. Еще несколько систем Patriot Украине должны передать Нидерланды. Однако сроки поставки комплексов не назывались. Премьер-министр страны Марк Рютте говорил, что ВСУ смогут получить Patriot не раньше мая.