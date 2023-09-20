На NBC сообщили о вероятном приближении инопланетного корабля к Земле NBC: эксперт Пентагона сообщил о приближении инопланетного корабля к Земле

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Американская телекомпания NBC в свежем выпуске новостей проанонсировала репортаж, который предупреждает о вероятном приближении инопланетного материнского корабля к Земле. Об этом сообщил ведущий шоу Nightly News Лестер Холт со ссылкой на эксперта из Пентагона.

Репортаж «60 секунд» об НЛО. Эксперт из Пентагона сообщает, что к Земле, возможно, приближается материнский корабль инопланетян, — говорится в сообщении.

Ранее директор Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) Министерства обороны США Шон Киркпатрик сообщил о том, что обнаруженный искусственный межзвездный объект рядом с Землей потенциально может быть родительским кораблем, который выпускает множество небольших зондов во время своего полета.

14 сентября NBC сообщило, что НАСА опубликовало 33-страничный отчет после годового исследования НЛО и заявило, что для его понимания необходимо больше новых научных методов, в том числе современных спутников, а также изменение отношения к неопознанным летающим объектам.

НАСА заявило, что планирует перевести изучение инопланетных цивилизаций из области конспирологии в область серьезной науки. Официальные лица подчеркнули, что комиссия не нашла никаких доказательств того, что НЛО имеют внеземное происхождение, однако не исключили, что в других галактиках может существовать другая Земля. Было также отмечено, что выявления и изучения редких явлений, включая НЛО, будет привлечен искусственный интеллект.

Ранее в Америке запустили сайт Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений

(AARO), на котором будет публиковаться различная информация об усилиях по пониманию и разбору необъяснимых вещей, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

В мае 2023 года профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. По словам ученого, вероятность того, что разумные существа посещали нашу планету «составляет сто процентов». Он допустил, что люди, которые сталкивались с инопланетянами могли попросту не осознать то, что перед ним существо с другой планеты.