На Гаити зафиксировали первую смерть от коронавируса

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В американском штате Нью-Йорк число инфицированных коронавирусом достигло цифры более 122 тысяч. За сутки пациентов с заболеванием стало больше на 4159 человек.

Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. По его словам, накануне, 4 апреля, число заболевших составляло 113,7 тысячи. За последние сутки также выросло количество летальных исходов — от коронавируса скончались...