На Гаити зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав острова Гаити сообщил о первом больном, который скончался от коронавируса. Им оказался 55-летний мужчина. Он болел гипертонией и диабетом.
Министерство обращается к населению, чтобы сообщить о смерти от коронавируса, наступившей в воскресенье, 5 апреля. Жертва — мужчина 55 лет, который болел диабетом и гипертонией, что усложнило его положение, — отметили сотрудники ведомства.
На сегодняшний день медики провели тесты среди 250 жителей острова.
Как писал NEWS.ru, власти Гаити сообщили о двух первых случаях заражения коронавирусом в марте месяце. Они сразу же ввели комендантский час с 20:00 до 5:00 по местному времени, а также запрет на сбор групп людей от 10 человек.
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