Мужчина проник на авиабазу США, где находится самолет президента

Фото: Europa Press/A.Ortega.Pool/Global Look Press

Самолёт президента США

Мужчина проник на авиабазу Эндрюс в американском штате Мэриленд, где находился самолет президента США, об инцидент сообщили сами представители базы в Twitter. Чтобы остановить неизвестного, сотрудникам авиабазы пришлось применить оружие, после чего мужчину задержали. О пострадавших и возможных повреждениях имущества базы не сообщается, мотивы мужчины также не названы.

Утром 6 февраля мужчина получил несанкционированный доступ к авиабазе Эндрюс. Он применил огнестрельное оружие, на место происшествия прибыли силы безопасности для задержания злоумышленника, правоохранительные органы расследуют инцидент. О пострадавших и материальном ущербе не сообщается, — указано в сообщении.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживали китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров.

4 февраля военные США решили сбили зонд у побережья штата Южная Каролина. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 6 февраля подчеркнул, что американские власти занимаются сбором обломков сбитого аэростата, которые, как ожидают в Вашингтоне, прольют больше света на инцидент.