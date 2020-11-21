Морги в Нью-Йорке с весны хранят более 600 тел скончавшихся от COVID-19

https://static.news.ru/photo/181feeb0-2d50-11eb-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Во временных моргах Нью-Йорка, развёрнутых на набережной в Бруклине, с начала пандемии COVID-19 хранятся около 650 тел скончавшихся от коронавируса горожан.

Большая часть покойных поступили в морги ещё во время первой волны распространения коронавирусной инфекции, которая пришлась на весну и начало лета 2020 года, пишет The Wall Street Journal.

Их тела содержатся в специальных грузовиках-рефрижераторах, так как родственники погибших так и не смогли забрать их для проведения похорон: некоторые из скончавшихся не имеют близких в городе, а кто-то из жителей в условиях кризиса пока не в состоянии оплатить погребение родных, отмечает издание.

В офисе главного судмедэксперта Нью-Йорка сообщили, что специалисты не смогли выйти на связь с родственниками около 230 умерших во время первой волны коронавируса.

В Нью-Йорке действует программа по социальной помощи в погребении усопших. Во время коронавируса власти города увеличили материальную помощь родственникам скончавшихся с $900 до $1700, однако в среднем похороны в городе обходятся в $9000, а кремация тела стоит примерно $6500, и не все американские семьи могут себе позволить такие траты в сложившихся обстоятельствах.

За последние сутки в США было выявлено 171 980 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1428 человек. Всего с начала пандемии заразились 12,3 млн американцев, жертвами инфекции стали 256 583 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в США вакцинация населения от коронавируса может начаться 11 декабря. Согласно прогнозам, вакцина от коронавируса, разрабатываемая в США компанией Moderna, будет стоить от $25 до $37.