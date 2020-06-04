Молния разорвала пополам самый большой флаг США

https://static.news.ru/photo/d6f400b0-a6be-11ea-8bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии.

Стяг развевался на высоте порядка 30 метров неподалёку от водопадов Шейбоган в память о погибших на службе в армии жителях округа. Он стал жертвой сильнейших гроз, которые обрушились на несколько американских штатов в последние дни, сообщает Heavy.

The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.



: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d — TMJ4 News (@tmj4) June 3, 2020

В результате стихии без света остались 30 тыс. домов. Видео последствий грозы позже было опубликовано в Сети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ингушетии перевели на усиленный режим работы все службы, способные устранить последствия ураганного ветра с дождём и градом. Стихия разбушевалась в республике вечером 3 июня.