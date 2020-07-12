Минздрав США ожидает увеличения числа смертельных случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/5ba8dfcc-c453-11ea-8149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Помощник министра здравоохранения США Бретт Жируар заявил, что в стране ожидается рост смертности от коронавируса в течение двух-трёх недель.

Мы ожидаем, что количество смертей увеличится. Мы увидим это в течение двух-трёх недель, прежде чем эта (ситуация. — NEWS.ru) развернётся, — заявил Жируар в эфире телеканала ABC.

Чиновник подчеркнул, что врачи отработали методики лечения коронавирусной инфекции, поэтому эффективность медицинского вмешательства сейчас выше, чем была на начальном этапе. Жируар отметил, что вероятность второй волны заболевания вполне реальна, она может произойти осенью.

90% населения страны ещё не были затронуты, — отметил помощник главы Минздрава США.

Он подчеркнул, что власти будут делать всё возможное, чтобы коронавирус не наложился на сезонный грипп.

NEWS.ru писал, что в США коронавирусом заразились более 62 тысяч медицинских работников, из них умер 291 человек.

По данным на 12 июля, коронавирус в мире был диагностирован у более чем 12,7 млн человек, более 565 тысяч умерли, более 7 млн выздоровели. В США число заболевших достигло более 3,2 млн человек.