Минюст США проверяет десятки компаний РФ на уязвимости цепей поставок

Десятки российских компаний на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок проверяет Министерство юстиции США. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации агентства, помощник министра юстиции США Джон Демерс
Других подробностей агентство не приводит.
В четверг, 15 апреля, стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В частности, речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.
При этом новые ограничительные меры в отношении российского государственного долга вступят в силу с 14 июня 2021 года, тогда американским финансовым институтам нельзя будет принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях. Об этом писал NEWS.ru.