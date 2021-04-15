Минюст США проверяет десятки компаний РФ на уязвимости цепей поставок

https://static.news.ru/photo/fea86fa6-100e-11eb-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Десятки российских компаний на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок проверяет Министерство юстиции США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, помощник министра юстиции США Джон Демерс сообщил , что на данную операцию придётся затратить несколько месяцев. О дальнейших мерах против компаний решение будет принимать Минторг.

Других подробностей агентство не приводит.

В четверг, 15 апреля, стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В частности, речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.

При этом новые ограничительные меры в отношении российского государственного долга вступят в силу с 14 июня 2021 года, тогда американским финансовым институтам нельзя будет принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях. Об этом писал NEWS.ru.