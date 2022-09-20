Власти США захотели конфисковать российские активы в пользу Украины Минюст США попросил конгресс позволить ему конфисковывать активы РФ в пользу Украины

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Министерство юстиции США

Министерство юстиции США попросит американский конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Эндрю Адамса, руководителя рабочей группы Минюста по выявлению и аресту российских активов.

В случае удовлетворения просьбы Украине могут передать доходы, полученные от конфискованного имущества российских бизнесменов «для возмещения вреда, причиненного российской агрессией». По словам Адамса, такая возможность «расширит ресурсы и средства Минюста» в деле «использования конфискованных средств для возмещения ущерба, нанесенного Украине». Как пояснил руководитель группы, предоставление такого рода полномочий требует внесения поправок в многочисленные законодательные акты США, регулирующие использование конфискованных средств.

Адамс рассказал, что его группа, в частности, занимается расследованием случаев нарушений законов США об экспортном контроле, связанных с Россией, а также «выявлением закупочных сетей и посредников, которые стремятся помочь российским конечным пользователям в их попытках обойти законы США об экспортном контроле». Она также занимается расследованиями в отношении «физических и юридических лиц, которые содействуют или проводят сделки, направленные на обход санкций» США, введенных против России, а также потенциальных случаев отмывания денег российскими бизнесменами.

Ранее сообщалось, что Минюст США распространил заявление прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк о получении ордера на изъятие самолета Airbus A319-100, якобы принадлежащего предпринимателю и депутату Госдумы Андрею Скочу. Под изъятие попал самолет стоимостью свыше $90 млн. Андрей Скоч оказался в черном списке Минфина США еще 6 апреля 2018 года. Позже, когда началась спецоперация России на Украине, против депутата и его активов в США ввели дополнительные санкции.