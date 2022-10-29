Минобороны США разместило оборонный заказ на русские автоматы АК-74

Американское Минобороны разместило заказ на закупку российских автоматов АК-74 с 5,45-миллиметровыми патронами или копий таких автоматов, сказано на информационной странице заказа на сайте SAM.gov. Кроме того, Пентагону нужны аксессуары на оружие, но цели его использования не указаны.

Интерес к российским автоматам проявило командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Альтернативой к АК-74 указаны румынские md.86 и немецкие MPi AK74. Но американских военных интересуют не все похожие на российское оружие модели.

Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74, — говорится в сообщении.

Выручка крупнейшей военной корпорации в мире, американской Lockheed Martin выросла на фоне продаж оружия Украине. За первый квартал 2022 года выручка подразделения компании Missiles and Fire Control по производству реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS составила $418 млн, что на 4% выше, чем за аналогичный период 2021 года.