Минобороны США перебросило в Нью-Йорк похоронные команды

Министерство обороны США перебросило в Нью-Йорк по просьбе федеральных властей похоронные команды для погребения и кремации тел погибших от коронавируса.
Как сообщает CNN со ссылкой на источник, в Нью-Йорк отправились 42 человека, обычно служащие в Виргинии.
По состоянию на субботу, 4 апреля, коронавирусом в мире заболели более 1,1 миллиона человек, 59 тысяч погибли, свыше 228 тысяч выздоровели.
В России зафиксировано 4150 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 302. 39 человек скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, число скончавшихся от коронавирусной инфекции в США достигло 7077 человек. Тест на COVID-19 в стране сдали более 1,4 млн жителей. За сутки в Соединённых Штатах умерли более 2 тысяч человек.
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