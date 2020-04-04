Минобороны США перебросило в Нью-Йорк похоронные команды

https://static.news.ru/photo/b2d26666-7637-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

Министерство обороны США перебросило в Нью-Йорк по просьбе федеральных властей похоронные команды для погребения и кремации тел погибших от коронавируса.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, в Нью-Йорк отправились 42 человека, обычно служащие в Виргинии.

По состоянию на субботу, 4 апреля, коронавирусом в мире заболели более 1,1 миллиона человек, 59 тысяч погибли, свыше 228 тысяч выздоровели.

В России зафиксировано 4150 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 302. 39 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, число скончавшихся от коронавирусной инфекции в США достигло 7077 человек. Тест на COVID-19 в стране сдали более 1,4 млн жителей. За сутки в Соединённых Штатах умерли более 2 тысяч человек.