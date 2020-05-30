Мэр Портленда объявил режим ЧС и комендантский час в городе

https://static.news.ru/photo/df630bd8-a277-11ea-acd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации и комендантский час введён в Портленде (штат Орегон). Соответствующее решение принял мэр города Тэд Уилер. Таким образом он надеется остановить беспорядки, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Я официально объявил режим чрезвычайной ситуации. Комендантский час будет действовать до 6:00 сегодня (16:00 мск). Возобновится в субботу вечером в 20:00 (6:00 воскресенья мск) и будет снят в 6:00 воскресенья (16:00 мск), — написал глава города в Twitter.

I have officially declared a State of Emergency.



Curfew immediately in effect until 6:00 am today.



Resumes Saturday evening at 8:00 pm and lifts 6:00 am Sunday morning. — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) May 30, 2020

После убийства в многих городах начались беспорядки. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым». Градоначальник ответил, что американский президент «не знает ничего о силе Миннеаполиса». Он заявил, что жители города «дьявольски сильны» и обязательно справятся с трудным периодом.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп выразил соболезнования семье погибшего мужчины. Он призвал ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. Родственники погибшего сумели собрать на похороны более $1,5 млн.