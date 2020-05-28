США

Мэр попросил ввести в охваченный протестами Миннеаполис силы Нацгвардии

13:08, 28 мая 2020 38
Фото: AP/TASS

Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил губернатора Миннесоты Тимоти Уолза разместить в городе силы Национальной гвардии штата.

В офисе губернатора телеканалу FOX 9 сообщили, что для помощи местным полицейским в Миннеаполисе работают патрульные полиции штата. Сам Уолз заявил, что ситуация является чрезвычайно опасной, и призвал остановить насилие.

Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек. Как писал NEWS.ru, предполагаемого мародёра застрелил владелец ломбарда.

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