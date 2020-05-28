Мэр попросил ввести в охваченный протестами Миннеаполис силы Нацгвардии

https://static.news.ru/photo/f97efe08-a0cb-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил губернатора Миннесоты Тимоти Уолза разместить в городе силы Национальной гвардии штата.

В офисе губернатора телеканалу FOX 9 сообщили , что для помощи местным полицейским в Миннеаполисе работают патрульные полиции штата. Сам Уолз заявил, что ситуация является чрезвычайно опасной, и призвал остановить насилие.

They've just set the Minneapolis police station of fire. deservedt #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/4b365qTj69 — lei (@DlORKM) May 28, 2020

Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек. Как писал NEWS.ru, предполагаемого мародёра застрелил владелец ломбарда.