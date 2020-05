Мэр попросил ввести в охваченный протестами Миннеаполис силы Нацгвардии

В офисе губернатора телеканалу FOX 9 сообщили , что для помощи местным полицейским в Миннеаполисе работают патрульные полиции штата. Сам Уолз заявил, что ситуация является чрезвычайно опасной, и призвал остановить насилие.

They've just set the Minneapolis police station of fire. deservedt #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/4b365qTj69