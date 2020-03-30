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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от идеи посещения церемонии открытия полевого госпиталя в конференц-центре Якоба Явица в Нью-Йорке. Агенты Секретной службы США заявили, что не разрешат американскому лидеру поехать в «Большое яблоко».

Во временной больнице разместят около 2900 коек для лечения заражённых коронавирусом пациентов. В обычных госпиталях наблюдается нехватка мест для всех инфицированных, передаёт CNN. Я так сильно хотел быть там, но...