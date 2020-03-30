Билл де Блазио Билл де Блазио Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Запасы медикаментов, которые необходимы для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке, закончатся в течение недели. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио.

По его словам, главным дефицитом являются аппараты для искусственной вентиляции легких, их требуется около сотни, сообщает телекомпания CNN.

Остальных средств для борьбы с коронавирусом у нас пока достаточно до следующего воскресенья. Однако к этому дню, 5 апреля, нам потребуются новые поставки, — отметил градоначальник.

Он добавил, что в городских больницах начала ощущаться проблема с нехваткой медицинского персонала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число летальных случаев от коронавируса в американском штате Нью-Йорк менее чем за месяц превысило тысячу человек и достигло 1026. Причём большая часть смертей зафиксирована в последние дни. Об этом сообщает АР. Агентство отмечает, что инфекция «распространяются по штату Нью-Йорк с пугающей скоростью». В самом Нью-Йорке от COVID-19 умерли 776 горожан.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях