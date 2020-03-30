Запасы медикаментов, которые необходимы для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке, закончатся в течение недели. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио.
По его словам, главным дефицитом являются аппараты для искусственной вентиляции легких, их требуется около сотни,
Остальных средств для борьбы с коронавирусом у нас пока достаточно до следующего воскресенья. Однако к этому дню, 5 апреля, нам потребуются новые поставки, — отметил градоначальник.
Он добавил, что в городских больницах начала ощущаться проблема с нехваткой медицинского персонала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число летальных случаев от коронавируса в американском штате Нью-Йорк менее чем за месяц превысило тысячу человек и достигло 1026. Причём большая часть смертей зафиксирована в последние дни. Об этом сообщает АР. Агентство отмечает, что инфекция «распространяются по штату Нью-Йорк с пугающей скоростью». В самом Нью-Йорке от COVID-19 умерли 776 горожан.
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