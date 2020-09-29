Мексиканцы заподозрили власти США в незаконной стерилизации мигранток

https://static.news.ru/photo/b6dc50b8-0274-11eb-8281-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo / Gregory Bull/ТАСС

Мексиканские правозащитники заявили, что в США совершаются преступления в отношении граждан их страны. Мексиканки, проживающие в Америке, будто бы подвергаются незаконной стерилизации. Эту информацию уже проверяет инспекция министерства внутренней безопасности США, однако конкретных фактов ещё не выявлено.

Как сообщают Argumenti.ru, шокирующие сведения раскрыла медсестра, работавшая ранее в центре проживания мигрантов округа Ирвин. По её данным, мигранток под предлогом плановых медицинских мероприятий подвергали стерилизации без их согласия. Жертвами этой процедуры стали как минимум 18 женщин из Мексики.

Директор проекта Las Américas Лаура Карлсен сообщила, что мексиканское правительство вынуждено подчиняться американским властям в силу сложных геополитических отношений. И практика принудительной стерилизации мигрантов в США применяется ещё с XIX века — так руководство страны реализует политику расового превосходства. По данным мексиканских правозащитников, при правлении Дональда Трампа количество преступлений на расовой почве увеличилось на 30%. Они призвали международное сообщество создать комиссию для проведения независимого расследования этих преступлений.

Как писал NEWS.ru, мексиканские власти сообщили американским коллегам о возможном увеличении числа мигрантов в США. В совместном заявлении министерств иностранных дел, экономики и сельского хозяйства страны подчёркивается, что без участия Мехико в части миграции Вашингтон получил бы на 250 тысяч переселенцев больше только в 2019 году. Ведомства отметили, что «прискорбное введение» пошлин на все мексиканские товары вызовет расширение миграционных потоков, а также снизит конкурентоспособность экономики двух государств на внешних рынках и менее процветающих внутренних. В связи с этим мексиканские власти предложили Соединённым Штатам заняться совместным разрешением вызовов.